La BMO versera trois milliards $ en prêts pour les femmes entrepreneures

Agence QMI 20-06-2018 | 14h28

La Banque de Montréal (BMO) a annoncé mercredi qu'elle prêtera trois milliards de dollars supplémentaires aux entreprises détenues par des femmes au Canada au cours des trois prochaines années.

« BMO a réellement à coeur d'aider les femmes entrepreneures à faire croître leur entreprise et de renforcer leurs collectivités grâce à des capitaux, d'autres produits financiers et des services-conseils qui permettront à ces leaders de créer de nouveaux emplois et de nouvelles occasions », a mentionné Dev Srinivasan, premier vice-président et chef des Services bancaires aux entreprises au Canada pour la BMO, par communiqué.

Cette banque avait consacré deux milliards de dollars en prêts à la disposition de femmes propriétaires d'entreprises en 2014. Il s'agit donc essentiellement du renouvellement bonifié de cette enveloppe.

La BMO compte aussi lancer dans les prochains mois un centre de ressource en ligne pour les femmes qui dirigent des entreprises, ainsi que commanditer un atelier de formation à Ottawa qui s'adresse à elles.