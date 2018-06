Un nouveau magasin Simons au centre Fairview

Agence QMI 07-06-2018 | 09h00

Un nouveau magasin Simons ouvrira ses portes dans le centre commercial CF Fairview, à Pointe-Claire, dans l'ouest de Montréal.

L'ouverture aura lieu en 2021, dans une partie de l'espace qu'occupait l'ancien magasin Sears, a-t-on annoncé mercredi.

Le magasin de la chaîne occupera le premier et le deuxième étage de l'emplacement, alors que le rez-de-chaussée sera transformé en espace de restauration.

«Tandis que nous poursuivons notre croissance au Québec et ailleurs, nous sommes conscients que les emplacements physiques sont essentiels à l'expérience de commerce de détail et qu'ils vont de pair avec l'essor de l'économie numérique», a souligné Peter Simons, copropriétaire et président de Simons, dans un communiqué.

Propriété de Cadillac Fairview et d'Ivanhoé Cambridge, une filiale de la Caisse de dépôt et placement, le centre commercial, qui compte 175 magasins, est en bonne position actuellement pour profiter de sa situation.

«L'arrivée de Simons, un détaillant de premier plan au Québec, ainsi que l'arrivée attendue d'une station du Réseau express métropolitain au centre commercial serviront de catalyseur dans la transformation de la propriété et des terrains adjacents en une nouvelle communauté vibrante à vocation mixte, qui sera au coeur de tout l'ouest de l'île», a commenté Brian Salpeter, vice-président principal, développement, de Cadillac Fairview.