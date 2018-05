Contenu canadien: le CRTC veut forcer les nouveaux joueurs à contribuer au financement

Maxime Huard, Maxime Huard 31-05-2018 | 15h55

Face au déclin des médias traditionnels, un nouveau rapport propose au gouvernement fédéral de forcer les nouveaux joueurs, tels que Netflix et Spotify, à contribuer au contenu canadien, en se débarrassant notamment du système actuel de licences.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a suggéré à Ottawa, jeudi matin, d'examiner deux options principales dans sa révision de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications.

Le CRTC souhaite d'une part se débarrasser du système actuel de licences, qu'il juge trop rigide et qui laisse de côté de nombreux services qui accaparent une part de plus en plus large des revenus d'abonnement au Canada. Les populaires diffuseurs Netflix ou Spotify, par exemple, ne sont pas soumis aux réglementations du CRTC.

L'approche proposée soumettrait «tout service audio ou vidéo offert en sol canadien» à des accords de service personnalisés. Selon le CRTC, cela permettrait notamment d'amener tous les acteurs, qu'ils soient basés ici ou à l'étranger, à soutenir les nouvelles locales ou le contenu en français.

«Cette approche reconnaît que l'exploitation de services au Canada comporte des responsabilités sociales et culturelles», note le régulateur dans son rapport.

Afin de s'ajuster aux pertes de revenus causées par la migration des auditeurs vers les contenus en ligne, l'organisme suggère aussi de revoir la stratégie de financement du contenu canadien.

À l'heure actuelle, les radios et les câblodistributeurs contribuent à hauteur de 5 % de leurs revenus aux différents fonds qui soutiennent le contenu canadien. Le CRTC veut alléger la pression sur ces services traditionnels, dont les revenus sont en baisse, et solliciter la contribution des fournisseurs internet, mobile et à domicile, qui affichent une forte croissance.

Selon le modèle proposé par le CRTC, les services traditionnels et les fournisseurs internet pourraient contribuer chacun 1 % de leurs revenus à ces fonds.

La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, a demandé en septembre dernier au CRTC de produire ce rapport sur l'avenir de la programmation au Canada afin de réviser les lois actuelles, qui datent de 1968.

Le bureau de la ministre a pris acte du rapport. «Nous aurons plus de détails à partager prochainement», a-t-on fait savoir.

Qualifiant le rapport du CRTC «d'excellente nouvelle», le Nouveau Parti démocratique (NPD) souhaite que Mélanie Joly agisse dans les plus brefs délais.

«C'est important qu'on dise aux entreprises étrangères: si vous faites affaire ici, il y a un écosystème culturel à respecter. J'espère que le gouvernement ne se contentera pas de grandes paroles», a déclaré le porte-parole du NPD en matière de culture, Pierre Nantel.