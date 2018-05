Les banques réclament un système pancanadien d'identification numérique

Agence QMI 30-05-2018 | 12h51

OTTAWA - Le Canada doit se doter d'un vaste réseau numérique qui permettrait à tous les citoyens de s'identifier auprès des entreprises et des gouvernements sans recourir à des documents papier, plaide l'Association des banquiers canadiens (ABC).

«Bien que nous vivions dans un monde numérique, tous les moyens de prouver notre identité appartiennent à un mode analogique: des mots de passe en ligne à n'en plus finir, des permis livrés par le gouvernement, des cartes plastiques», a expliqué Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'ABC, dans une vidéo mise en ligne mercredi.

L'organisation demande entre autres au gouvernement fédéral de créer le cadre juridique nécessaire à la mise sur pied de ce système. Le réseau stockerait à un seul et même endroit l'identité et les attributs numériques de chaque personne, c'est-à-dire son nom, sa date de naissance, son adresse et sa citoyenneté.

En plus de permettre des gains d'efficacité et des économies pour les secteurs public et privé, un tel réseau interconnecté réduirait les risques de fraude et augmenterait la confidentialité des données privées, estime l'association.

Le modèle préconisé par l'ABC s'inspire de l'Estonie et de l'Inde, deux pays qui ont mis sur pied dans les dernières années un système d'identification numérique.

Le système canadien pourrait être élaboré conjointement par les entreprises de télécommunication, les forces de l'ordre, le gouvernement et les banques, selon le groupe qui représente plus de 60 institutions financières.

«En plus de faire l'objet d'une surveillance rigoureuse, les institutions financières et les banques doivent respecter des normes strictes en matière de protection des renseignements personnels, indique le livre blanc de l'ABC publié mercredi. Par ailleurs, les banques possèdent l'infrastructure adéquate pour exercer leurs activités dans l'ensemble des provinces et à l'étranger, et donc de soutenir les solutions de gestion des identités numériques au Canada.»