Le Groupe Juste pour rire passe en partie aux mains de Bell et evenko

Agence QMI 28-05-2018 | 16h29

Le Groupe Juste pour Rire, acquis en mars dernier par le groupe américain ICM Partners, cédera une partie importante de son contrôle à Bell et evenko, a rapporté «La Presse».

Selon le quotidien, les deux compagnies se partageraient, à parts égales, 51 % des actions de Juste pour Rire. Cette acquisition représenterait un coût de plus de 30 millions $ pour Bell et evenko, soit la moitié des 65 millions $ déboursés par ICM pour acheter l'entreprise de l'homme d'affaires et producteur déchu Gilbert Rozon.

La porte-parole de Juste pour Rire, Anne Dongois, a refusé de commenter la transaction, car, a-t-elle indiqué à l'Agence QMI lundi, l'entente n'est pas finalisée.

Ce faisant, Juste pour Rire pourrait continuer à profiter d'importantes subventions gouvernementales, tant au provincial qu'au fédéral, pouvant totaliser 10 millions $ par année, a indiqué «La Presse». En étant détenu majoritairement par des intérêts américains, le Groupe n'aurait pas eu droit à des subventions aussi importantes, principalement du côté d'Ottawa.

ICM Partners avait fait savoir, en mars dernier, qu'elle avait l'intention de conserver les activités et le siège social de Juste pour Rire à Montréal. «Nous allons laisser l'équipe de Montréal continuer de faire ce qu'elle fait si bien depuis toutes ces années», avait alors expliqué le directeur général d'ICM, Chris Silbermann.