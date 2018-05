Historia et Séries +: le commissaire de la concurrence dit non à Corus et Bell Media

Agence QMI 28-05-2018 | 11h44

TORONTO | Corus Entertainment, une entreprise du secteur de la télédiffusion et de la production, a annoncé lundi que son projet de vendre ses chaînes spécialisées francophones Historia et Séries+ à Bell Media n'a pas été entériné par le commissaire de la concurrence.

Dans un court communiqué, Corus a indiqué qu'elle et Bell Media en sont maintenant «à étudier la décision du commissaire et à se doter du plan d'action approprié», et que d'autres informations seront divulguées en temps opportun.

Corus a ajouté que son projet de transaction avec Bell Media, en plus de devoir être approuvé en vertu de la Loi sur la concurrence, doit être entériné par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) - à qui le dossier a aussi été soumis - et respecter certaines conditions de clôture.

Le projet de transaction, évalué à 200 millions $, avait été annoncé en octobre dernier. Le président-directeur général de Corus Entertainment, Doug Murphy, avait expliqué à l'époque qu'en analysant son portefeuille d'actifs, la direction de l'entreprise avait décidé que, «bien qu'Historia et Séries+ soient d'excellentes chaînes, elles ne sont pas essentielles dans la mise en oeuvre du plan stratégique de Corus en ce moment».

M. Murphy avait ajouté qu'en plus, cette transaction «augmente notre flexibilité financière», alors que la compagnie travaille toujours à réduire le ratio de sa dette nette par rapport à son résultat sectoriel dans la foulée de son acquisition de Shaw Media - pour 2,65 milliards $ - en avril 2016.

Au moment de l'annonce de leur entente, le 17 octobre dernier, Corus et Bell prévoyaient la clôture de la transaction pour le milieu de 2018.

Au Québec, en plus des chaînes Historia et Séries +, Corus exploite notamment les chaînes Global Montreal, Télétoon et La chaîne Disney. Quant à Bell Media, elle exploite au Québec plusieurs chaînes de télévision de langue française, dont Canal D, Canal Vie, Cinépop, Investigation, RDS, Super Écran, VRAK et Z.