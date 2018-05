Il s'agit de l'une des plus importantes transactions privées de 2018 en Europe - La Caisse de dépôt investit 1,74 G$ dans les compteurs d'eau

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) participe à l'une des plus importantes transactions de capital-investissement en Europe cette année avec l'acquisition de Techem, pour la somme de 6,95 milliards $.

L'entreprise allemande, spécialisée dans les compteurs d'eau, d'électricité et de chauffage, est active essentiellement en Europe. Elle offre des services et des appareils pour le comptage et la facturation, en plus de faire la vente, la location et la maintenance d'appareils.