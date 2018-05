C'est l'une des plus importantes transactions privées en Europe de 2018 - La Caisse de dépôt investit 1,74 milliard $ dans les compteurs d'eau

Philippe Orfali 25-05-2018 | 10h37

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) participe à l'une des plus importantes transactions de capital-investissement en Europe cette année avec l'acquisition de Techem, pour la somme de 6,95 milliards $.

L'entreprise allemande, spécialisée dans les compteurs d'eau, d'électricité et de chauffage, est active essentiellement en Europe. Elle offre des services et des appareils pour le comptage et la facturation, en plus de faire la vente, la location et la maintenance d'appareils.

Elle a été achetée par un groupe d'investisseurs formé de la société de gestion de placements privés Partners Group, de la Caisse, du Régime de retraite des enseignants de l'Ontario (Teachers) et de l'équipe de direction de Techem.

La Caisse détiendra une participation d'environ 25 %, et déboursera donc environ 1,74 milliard dans le cadre de cet achat.

Le consortium rachète Techem à Macquarie Infrastructure and Real Assets, qui l'avait achetée il y a une dizaine d'années.

De nombreux autres groupes d'investisseurs internationaux ont tenté de s'arracher l'entreprise.

Croissance, mais pas au Québec

« Nous croyons que Techem a encore un grand potentiel de croissance et nous nous réjouissons de [l'annonce], pour réaliser nos ambitions et assurer des services exceptionnels à nos clients du monde entier », a souligné Frank Hyldmar, chef de la direction de Techem.

Pour l'instant toutefois, l'entreprise n'est pas présente au Canada et ne figure pas parmi les fournisseurs de compteurs d'électricité d'Hydro Québec, par exemple.

« L'efficacité énergétique, qui est au coeur de l'offre de Techem, est essentielle », a indiqué le premier vice-président et chef, Placements privés à la Caisse, Stéphane Etroy.

« Techem est une occasion très intéressante. Le modèle d'affaires de Techem lui permet de tirer profit de l'urbanisation grandissante et de la demande accrue en matière d'efficacité énergétique dans les habitations, deux tendances de long terme. »

Cette acquisition permettra aussi à la Caisse de poursuivre son objectif de réduire de 25 % son empreinte carbone pour chaque dollar investi d'ici 2025.