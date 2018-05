Un Québécois à la tête de la Banque d'infrastructure du Canada

Philippe Orfali 24-05-2018 | 17h06

Le gouvernement Trudeau a peut-être refusé d'installer sa Banque d'infrastructure à Montréal, mais c'est un Drummondvillois d'origine, Pierre Lavallée, qui dirigera la nouvelle organisation fédérale.

Établie à Toronto, la Banque d'infrastructure du Canada (BIC) est en principe «ouverte» depuis quatre mois, mais ce n'est que jeudi qu'Ottawa a enfin été en mesure d'annoncer qui serait son président et chef de la direction, après des mois de recherche.

Le poste aurait été offert à de nombreux banquiers de Bay Street, mais le salaire offert par Ottawa et la crainte d'avoir les mains liées par les objectifs du gouvernement fédéral en aurait rebuté plus d'un, explique-t-on en coulisse.

M. Lavallée est depuis six ans l'un des hauts-dirigeants de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), et agissait jusqu'à récemment comme directeur général principal et chef mondial des partenariats de placement de l'organisation.

M. Lavallée, 54 ans, a également été premier vice-président du géant québécois du détail Reitmans, et associé chez Bain & Co., où il a travaillé pendant 18 ans.

Il a refusé de répondre aux questions du Journal de Montréal, jeudi.

«Grâce à une expertise exceptionnelle des investissements et du secteur publique [sic], Pierre est bien placé pour établir la démarche et la direction stratégiques de la BIC et pour assembler une équipe de gestion à haut rendement», a affirmé la présidente du conseil d'administration, Janice Fukakusa, jeudi.

«Je suis très heureux de former une équipe et de commencer à travailler avec le conseil d'administration, les investisseurs du secteur privé et institutionnels et les promoteurs du secteur public sur des transactions novatrices pour élaborer de nouveaux projets d'infrastructure pour les Canadiens», a dit M. Lavallée.

35 milliards $

La nouvelle Banque est dotée d'un budget de départ de 35 milliards $. Ottawa souhaite attirer jusqu'à 5 $ de capital privé pour chaque dollar investi par le fédéral. L'institution devrait compter une trentaine d'employés.

Pour l'instant, toutefois, l'équipe semble être très restreinte.

Annie Ropar a été nommée à titre de directrice principale et chef des directions financière et administrative et entrera en poste le 1er juin. Le Québécois Bruno Guilmette, qui a occupé le poste de chef des investissements par intérim, a par ailleurs annoncé qu'il retournerait au conseil d'administration maintenant que le PDG a été nommé. Il s'était retiré temporairement du c.a. pour assumer les fonctions de chef des investissements par intérim.