Projet immobilier VillaNova: des vélos électriques pour ne pas arriver trempé au bureau

Guillaume Picard 24-05-2018 | 16h28

MONTRÉAL - Le projet immobilier VillaNova, dont la construction est engagée dans l'arrondissement de Lachine, à Montréal, sera doté de vélos électriques conçus par l'entreprise locale iGO. Les futurs résidents pourront ainsi se rendre jusqu'au centre-ville sans arriver trempés.

Les vélos électriques d'iGO pourront être loués par les résidents à partir d'un téléphone intelligent, une première pour un projet immobilier dans la métropole.

«Nous sommes conscients que plusieurs personnes veulent se rendre au travail en vélo, et nous voulons rendre cela plus facile pour tous. On veut encourager les déplacements sans voitures», a indiqué jeudi Didier Heckel, directeur de la planification et du développement immobilier pour Les Développements Lachine Est.

En plus de cette annonce faite jeudi, le promoteur a conclu deux autres partenariats pour son nouveau quartier qui, à terme, comptera 4000 habitations, notamment des condos et des maisons de ville érigées le long du canal de Lachine, entre le centre-ville de cet arrondissement et la gare du Canal de la ligne Candiac.

Gestion des eaux pluviales

Ainsi, grâce à une technologie de l'entreprise française Vincy qui constituera une première au Canada en matière de gestion des eaux pluviales, celles-ci seront récupérées et utilisées pour les cultures sur les toits verts.

Selon les informations rendues disponibles, les surfaces imperméables sont «minimisées et lorsqu'elles sont nécessaires, l'eau drainée sur ces surfaces est acheminée dans des noues perméables qui permettent de filtrer et d'acheminer un volume minimal d'eau vers le réseau public», a-t-on expliqué.

15 000 pieds carrés voués à la culture de légumes

Enfin, le troisième partenariat annoncé jeudi a trait à la culture sur les terrasses et les toits verts. L'entreprise Semis Urbains de l'arrondissement voisin de LaSalle aidera les résidents du quartier VillaNova à cultiver des fruits et légumes. Jusqu'à 15 000 pieds carrés seront voués à l'agriculture urbaine. Quant au restaurateur Moretti, il ouvrira un restaurant qui aura recours aux récoltes faites sur place.

«Quand nous développions le concept de cette nouvelle ville dans Lachine-Est, nous étions conscients du défi que représente la culture urbaine pour plusieurs, a indiqué Gino Mauri, concepteur principal chez Lemay Architecte. Nous sommes heureux de proposer l'aide d'experts aux futurs résidents et d'avoir un partenaire restaurateur qui utilisera le fruit des récoltes urbaines.»