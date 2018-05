Walmart au sommet du palmarès de «Fortune»

Agence QMI 23-05-2018 | 08h19

Walmart se retrouve, pour la sixième année consécutive, au sommet du classement des 500 plus grandes entreprises américaines, réalisé chaque année par le magazine «Fortune».

Selon «Fortune», le chiffre d'affaires cumulé des 500 plus importantes entreprises américaines s'élève à 12 800 milliards $ US en 2017 et elles emploient près de 28 millions de personnes dans le monde.

Au sommet du peloton, Walmart qui a enregistré un chiffre d'affaires de 500 milliards $ en 2017, pour 9,86 milliards de profit. Le géant de la distribution devance le groupe pétrolier Exxon Mobil (2e) dont le chiffre d'affaires est de 244 milliards $. Le holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, se classe en troisième position avec un chiffre d'affaires de 242 milliards $.

Apple a perdu sa place sur le podium en passant de la troisième à la quatrième place avec un chiffre d'affaires de 229 milliards $. «Fortune» note que l'entreprise a malgré tout connu une hausse de 6 % de ses ventes annuelles. Apple a déjà été beaucoup plus bas dans le classement, puisqu'en 2002 le fabricant était à la 325e place. Il a fait son entrée dans le top 100 en 2009, et dans le top 10 en 2013.

Viennent ensuite compléter le top 10: Mc Kesson (6e), CVS Health (7e), Amazon.com (8e) qui fait son entrée dans le top 10 pour la première fois, AT&T (9e) et General Motors (10e).

Parmi les entreprises, Exxon Mobil et General Motors sont les seules à figurer dans le classement Fortune 500 depuis sa création, en 1955.