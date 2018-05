La Caisse investit davantage dans Invenergy Renewables

Agence QMI 22-05-2018 | 09h53

La Caisse de dépôt et placement du Québec a augmenté ses investissements dans l'entreprise Invenergy Renewables, qui se spécialise dans les énergies renouvelables.

L'institution québécoise n'a pas précisé mardi la somme versée pour accroitre sa participation qualifiée de « majeure », mais en vertu de cette transaction, elle détient maintenant 52,4 % de la compagnie basée à Chicago. La Caisse avait d'abord investi dans des parcs éoliens exploités par cette entreprise en 2013, avant d'engager du capital directement dans la Invernergy l'année suivante.

« Invenergy est un véritable leader dans le domaine de l'énergie renouvelable. Au fil des ans, nous avons pu constater le grand savoir-faire de la société, notamment son expérience dans le développement et l'exploitation de projets, et sa capacité continue d'innover », a expliqué Rana Ghorayeb, vice-présidente principale dans les investissements et les infrastructures à la Caisse, par communiqué.

« Le secteur de l'énergie éolienne et solaire est très prometteur pour la Caisse, et cet investissement s'inscrit dans notre stratégie, annoncée l'automne dernier, visant à augmenter notre exposition dans les actifs sobres en carbone », a-t-elle ajouté.

Invenergy et ses entreprises affiliées sont présentes dans les Amériques, en Europe et en Asie. Elle a développé des projets totalisant environ 14 000 mégawatts.