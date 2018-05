Demeure de rêve: 26,5 millions $ pour une maison de Westmount

Guillaume Picard 18-05-2018 | 12h15

WESTMOUNT - Une maison de 26 pièces protégée par une grille à l'entrée est en vente depuis peu à Westmount. Avant d'appeler les déménageurs, les vendeurs demandent 26,5 millions $.

Construite en 1926, ce manoir est installé sur un grand terrain et dispose d'une piscine creusée ainsi que d'un terrain de tennis, histoire de tenir la forme.

Sept chambres sont à la disposition des futurs occupants, ainsi que cinq salles de bain et une salle d'eau.

Et il y a beaucoup d'espace pour garer de luxueux véhicules, notamment huit places dans l'allée et deux dans le garage.

La propriété, qui dispose d'un foyer au bois, d'une immense terrasse et d'une maison réservée aux invités, est évaluée à 6 798 900 $, selon le rôle foncier, soit près de 20 millions $ de moins que le prix demandé. Quant aux taxes municipales et scolaires, elles s'élèvent respectivement à près de 56 000 $ et à près de 12 000 $. Les coûts d'énergie, eux, sont de plus de 33 000 $ par année.

C'est la courtière immobilière Marie-Yvonne Paint de Royal LePage Héritage qui s'occupe de ce mandat.

On aime

La bibliothèque

L'intimité du terrain

Le terrain de tennis

On aime moins