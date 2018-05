Un nouvel accident impliquant une Tesla: Elon Musk se fâche sur Twitter

Un nouvel accident impliquant une Tesla a fait réagir le PDG du fabricant de voitures électriques américain Elon Musk qui s'est plaint de l'attention disproportionnée que leur accordent les médias.

«Ce n'est pas normal que l'accident d'une Tesla qui n'a provoqué qu'une cheville cassée fasse les gros titres et que personne ne parle des quelque 40 000 personnes qui sont mortes dans des accidents de la route l'année dernière», s'est exclamé M. Musk dans un tweet.

It's super messed up that a Tesla crash resulting in a broken ankle is front page news and the ~40,000 people who died in US auto accidents alone in past year get almost no coverage https://t.co/6gD8MzD6VU