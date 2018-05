Lotto Max: un gros lot de 60 millions $ ce vendredi

Agence QMI 11-05-2018 | 11h23

Montréal - Le Lotto Max offre une cagnotte de 60 millions $ pour le tirage de vendredi soir, en plus de 16 Maxmillions.

Trois gros lots de 60 millions $ et deux de 55 millions $ ont été remportés au Québec l'année dernière.

«Les Québécois ont eu la main chanceuse depuis plus d'un an, alors que la loterie a permis de faire 132 nouveaux millionnaires en 2017. Loto-Québec a déjà distribué 50 lots de 1 million $ ou plus en 2018», a indiqué vendredi Richard Trudel, directeur des services à la clientèle et des tirages à Loto-Québec.

Celui-ci précise que les résultats des tirages seront disponibles en fin de soirée sur le site internet de Loto-Québec.

Alors, à qui la chance sourira-t-elle ce soir?