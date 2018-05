Canadian Tire met la main sur Helly Hansen pour 985 M$

Agence QMI 10-05-2018 | 06h42

Canadian Tire a annoncé, jeudi matin, avoir conclu une entente en vue d'acquérir la marque Helly Hansen, contrôlée par Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), pour la somme de 985 millions $.

L'entreprise prend également en charge une dette de 50 millions $. L'acquisition devrait être conclue au troisième trimestre de 2018, a indiqué Canadian Tire dans un communiqué.

Helly Hansen est une marque reconnue de vêtements de sport et de vêtements de travail basée en Norvège, ses produits sont distribués sur tous les continents.

«Pendant plus de dix ans, Helly Hansen existait comme entreprise parfaitement adaptée à la Société, et cette acquisition permettra de renforcer notre assortiment à l'échelle de toutes nos bannières», a déclaré Stephen Wetmore, président et chef de la direction de Canadian Tire.

Cette nouvelle marque de vêtements s'ajoute à celles que possède déjà l'entreprise canadienne, notamment Mark's/L'Équipeur, Sports Experts et Atmosphere.