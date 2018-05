L'achat des actions restantes de Québecor Média donnera une marge de manoeuvre accrue à l'entreprise - Québecor ouverte à des projets d'acquisition

Philippe Orfali 08-05-2018 | 14h19

Québecor pourrait procéder à des investissements majeurs ou à de nouvelles transactions au cours des prochaines années, soutient Pierre Karl Péladeau. Le président et chef de la direction de l'entreprise a tenu ces propos mardi, alors que Québecor confirmait le rachat des actions restantes de la Caisse de dépôt et placement dans Québecor Média.

« Québécor a toujours été assez [...] audacieuse dans sa volonté de croître. Elle n'a jamais eu de craintes ou de préoccupations majeures pour [se] développer par le biais d'acquisitions [ou] de partir à l'étranger. Notre bilan renforcé nous permet de regarder encore davantage d'opportunités à l'avenir », a-t-il affirmé en point de presse à la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires de Québecor.

Le matin même, la société avait annoncé qu'elle rachetait la totalité du capital-actions de Québecor Média encore détenu par la Caisse. Cette participation de 18,47 % dans Québecor Média sera acquise pour la somme de 1,69 milliard de dollars.

« En gagnant accès à 100 % des flux monétaires qu'elle génère, Québecor sera désormais mieux outillée pour saisir les opportunités d'affaires qui se présenteront », a précisé M. Péladeau.

Cette entente complète un processus annoncé en octobre 2012 et poursuivi en 2015 et en 2017, dans la foulée du rachat de Vidéotron par Québecor et la Caisse de dépôt, en 2000.

À la conclusion de ces transactions, Québecor devient l'entière et unique propriétaire de Québecor Média.

« Le rachat complet des actions reflète bien la solidité financière de Québecor et permet à la Caisse de réallouer ce capital dans de nouvelles occasions d'investissement dans des entreprises québécoises », a pour sa part souligné le PDG de la Caisse, Michael Sabia.

« Le partenariat de longue date développé avec Québecor nous permettra certainement, à l'avenir, d'explorer avec l'entreprise de nouveaux projets ou occasions d'investissements. »

M. Péladeau s'est félicité d'avoir pu maintenir Vidéotron au Québec, alors que Rogers avait tenté d'acheter le câblodistributeur et fournisseur d'accès internet, en 2000. Depuis 15 ans, près de 4000 emplois ont été créés chez Vidéotron et le géant des télécommunications a investi quelque 2 milliards dans le sans-fil, a-t-il rappelé.

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor emploie plus de 10 000 personnes au Canada.