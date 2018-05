Les profits de Dorel plombés par Toys«R»Us

Agence QMI 04-05-2018 | 15h56

MONTRÉAL - Les profits des Industries Dorel ont fortement reculé au premier trimestre en raison notamment des «déboires» de Toys«R»Us aux États-Unis.

Pour la période de trois mois close le 31 mars dernier, le fabricant de produits de puériculture a déclaré des profits de 4,7 millions $ US, soit 0,14 $ US par action après dilution, comparativement à 8,8 millions $ US, ou 0,27 $ US par action après dilution, lors du précédent exercice.

«Comme nous l'avions indiqué en mars, l'ensemble de nos activités d'exploitation est touché par les déboires de Toys«R»Us. Nous estimons qu'à l'échelle de la Société, les ventes ont subi une baisse d'environ 7 millions de dollars US durant le trimestre», a expliqué le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

Rappelons qu'à l'automne dernier, le détaillant américain de jouets et de vêtements pour bébés Toys «R» Us s'est mis à l'abri de ses créanciers aux États-Unis et au Canada.

En excluant l'incidence de Toys«R»Us, le bénéfice net ajusté passe de 5 millions $ US ou 0,17 $ US par action diluée à 15 millions $ US, ou 0,46 $ US par action après dilution, comparativement à 22,7 millions $ US, ou 0,69 $ US par action diluée au premier trimestre de 2017.

La perte de valeur sur les créances clients s'élève donc à 12,5 millions $US à la suite de la liquidation de Toys«R»Us.

«La liquidation de Toys«R»Us aux États-Unis pourrait entraîner des perturbations sur le marché à court terme, mais nous croyons que cette situation se stabilisera et que le volume d'affaires réalisé par les divisions Dorel Produits de puériculture et Dorel Sports se déplacera vers d'autres détaillants ou d'autres canaux au cours de la seconde moitié de l'exercice», a ajouté M. Schwartz.

Les revenus ont atteint 642 millions $ au cours du premier trimestre, comparativement à 646 millions, à la même période l'an dernier.

L'entreprise a souligné que la rentabilité a aussi été affectée par une baisse des résultats au Chili ainsi qu'à l'usine de l'unité d'exploitation Dorel Juvenile Chine. «La hausse des prix des produits de base et des taux de change défavorables réduisent les résultats», a ajouté l'entreprise.