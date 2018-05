Entente entre une filiale de Québecor et Hachette Canada

Agence QMI 04-05-2018 | 14h43

MONTRÉAL - C'est une filiale de Québecor, Messageries ADP, qui distribuera l'ensemble des titres en français de Hachette Canada à travers le pays à compter de janvier 2019.

L'entente entre les deux groupes, qualifiée de «majeure», a été annoncée vendredi.

Hachette Canada est une filiale de Hachette Livre, le plus important éditeur de livres dans la langue de Molière à travers la planète.

Selon ce qui a été précisé par communiqué, Messageries ADP aura la responsabilité de distribuer des livres de Hachette dans le secteur des librairies. Elle sera aussi chargée de diffuser et de distribuer les titres de Hachette Canada dans le secteur de la grande diffusion.

«Nous sommes fiers que Hachette nous ait confié la distribution de son catalogue qui comprend les ouvrages de plus de 60 éditeurs québécois et français. Cela démontre à quel point notre expertise et notre force de frappe sont uniques sur le marché», a indiqué Lyne Robitaille, vice-présidente principale des secteurs des journaux, des magazines, de la distribution et de l'imprimerie de Québecor.

«Cet éditeur de grande qualité, joint à l'ensemble des partenaires éditeurs déjà présents chez Messageries ADP, vient réitérer notre position de premier diffuseur et distributeur de livres francophones au Canada. L'arrivée de Hachette nous permettra également d'offrir plus de produits et de services à l'ensemble de notre clientèle», a dit Charles Cusson, directeur général, Messageries ADP.