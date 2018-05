Chute des profits pour SNC-Lavalin

Agence QMI 03-05-2018 | 16h05

Les profits de SNC-Lavalin ont chuté au premier trimestre, malgré une hausse des revenus, comparativement à la même période l'an dernier.

L'entreprise montréalaise a annoncé jeudi des bénéfices de 78 millions $ (44 cents par action) pour les trois premiers mois de l'année contre 89,7 millions $ (60 cents par action) par rapport au trimestre correspondant en 2017.

Notamment en raison de l'achat de la firme d'ingénierie britannique WS Atkins l'an dernier, SNC-Lavalin a dû comptabiliser des frais d'acquisition et d'intégration de 8,4 millions $ (après impôt), ainsi que 46,8 millions $ (après impôt) pour l'amortissement des immobilisations incorporelles liées au regroupement d'entreprises.

Toutefois, ses revenus ont pris la direction inverse, passant de 1,8 milliard $ au premier trimestre de 2017 à 2,4 milliards $ cette année.

Le président et chef de la direction de la compagnie Neil Bruce s'est dit content de ces résultats qu'il considère comme conformes aux attentes.

«Nous sommes également très satisfaits de commencer l'année 2018 avec une structure mondiale améliorée, a-t-il mentionné par communiqué. L'acquisition d'Atkins nous a donné l'occasion d'adapter encore plus notre structure organisationnelle en fonction des besoins de nos clients partout dans le monde et de tirer parti de notre plus forte présence à l'échelle mondiale, de nos compétences accrues et de notre potentiel de croissance à long terme.»