Le Fonds FTQ mise 1,1 million $ sur Médiagrif

Agence QMI 27-04-2018 | 12h33

MONTRÉAL - Le Fonds de solidarité FTQ a investi plus de 1,1 million $ dans Mediagrif, une entreprise spécialisée dans le commerce électronique, qui possède plusieurs plateformes web comme Jobboom, LesPAC ou Réseau Contact.

Le Fonds a annoncé vendredi l'acquisition de 106 400 actions ordinaires de Technologies Interactives Mediagrif, à un prix de 10,50 $ par action, pour un total de 1 117 200 $.

Ainsi, le Fonds détient maintenant près de 1,6 million actions ordinaires, soit environ 11,07 % des actions ordinaires en circulation.

En 2012, le Fonds de solidarité FTQ avait déjà investi 4,725 millions $ dans l'entreprise par l'achat d'actions.

Les actions ordinaires ont été acquises par le Fonds de solidarité FTQ à des fins d'investissement. Cet investissement sera révisé périodiquement et la détention pourra être augmentée ou réduite dans le futur, selon le cas», peut-on lire dans un communiqué.

Le principal actionnaire de l'entreprise reste son président Claude Roy, qui possède 24,1 % des actions.

Fondée en 1996, Mediagrif emploie près de 500 personnes et exploite des bureaux au Canada, aux États-Unis et en Chine. Au dernier exercice financier (2017), l'entreprise a déclaré des revenus de 77 millions $ et des profits de 15,8 millions $.

L'entreprise en technologies de l'information, basée à Longueuil, a déclaré des revenus de 20,5 millions $ au troisième trimestre de l'exercice financier 2018, terminé le 31 décembre dernier.