30 millions $ contre le dumping d'acier et d'aluminium

Agence QMI 26-04-2018 | 13h19

OTTAWA - Le gouvernement fédéral investira plus de 30 millions $ sur les cinq prochaines années pour contrer le dumping d'acier et d'aluminium en Amérique du Nord.

Ce financement fait suite à une série de mesures annoncées fin mars et visant à empêcher que de l'acier et de l'aluminium étrangers transitent par le pays, avant d'être exportés au Mexique et aux États-Unis en évitant des droits de douane plus importants.

La somme de plus de 6 millions $ par année permettra notamment d'affecter 40 nouveaux agents aux enquêtes sur les plaintes commerciales et de recueillir davantage de données sur les importations.

En mars, Ottawa avait donné le feu vert à l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'identifier et de punir les entreprises qui évitent les droits de douane en modifiant par exemple légèrement un produit ou en les assemblant au Canada avant de les réexporter.

L'Agence aura aussi davantage de moyens pour s'assurer qu'il n'y a pas de dumping, en examinant de manière plus poussée si les prix présentés dans les marchés intérieurs d'où proviennent l'acier ou l'aluminium étranger sont fiables.

Ce resserrement à la frontière se met en place alors que le président des États-Unis Donald Trump a imposé le mois dernier des droits de 25 % sur les importations américaines d'acier et de 10 % sur les importations d'aluminium.

Il avait toutefois choisi d'exclure temporairement le Canada et le Mexique à condition que le nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) entre les trois pays soit conclu à sa satisfaction.

Le premier ministre canadien a présenté les nouvelles mesures anti-dumping comme un signe de la bonne volonté du Canada dans les négociations.