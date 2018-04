L'impact potentiel des tensions commerciales au coeur des réunions G20 et FMI

AFP 20-04-2018 | 11h02

Washington | Les tensions commerciales et leur impact potentiel sur une croissance économique plutôt dynamique pesaient sur les réunions du FMI et des ministres des Finances du G20, un forum rassemblant à la fois les États-Unis et la Chine vendredi à Washington.

Et les mises en garde contre une guerre commerciale entre les deux principales économies mondiales se multipliaient.

«Le risque le plus grand est l'escalade des tensions commerciales, qui pourraient faire dérailler la reprise de la croissance du commerce mondial », a ainsi affirmé le ministre brésilien des Finances Eduardo Refinetti, dans le sillage du Fonds monétaire international.

Il a en outre estimé que le repli sur soi n'était «pas la bonne façon» de s'attaquer aux déséquilibres commerciaux, critiquant ainsi les États-Unis, qui ont pris ces derniers mois un virage résolument protectionniste.

Le président américain Donald Trump entend défendre entreprises et travailleurs américains, quitte à mettre des coups de canif au libre-échange avec ses principaux partenaires commerciaux.

Il a ainsi imposé le 8 mars, de manière unilatérale, des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Puis son administration a spécifiquement ciblé la Chine, qu'il accuse de « transfert forcé de technologies américaines » et de «vol de propriété intellectuelle», en dressant une liste provisoire de produits chinois susceptibles d'être soumis à leur tour à de nouvelles taxes pour compenser ces pratiques commerciales jugées « déloyales ».

Le géant asiatique a répliqué avec des représailles dans des proportions identiques, faisant redouter une véritable guerre commerciale.

Le président américain s'en prend aussi souvent à Berlin, et le FMI a semblé lui donner raison en s'inquiétant vendredi des excédents commerciaux allemands qui ne diminuent pas.

Donald Trump menace par ailleurs toujours de sortir de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), qui lie les États-Unis au Canada et au Mexique depuis 1994, si celui-ci n'était pas renégocié de manière satisfaisante.

«Il n'est pas possible d'estimer exactement les effets d'une forte escalade (des tensions commerciales), mais ils seraient conséquents», a prévenu de son côté M. Azevedo devant le Comité monétaire et financier international (CMFI), organe de direction du FMI.

«Une rupture dans les relations commerciales entre les principales économies pourrait faire dérailler la reprise de ces dernières années, menaçant la croissance économique et mettant en danger de nombreux emplois», a-t-il estimé.

Parler plutôt que la guerre

En outre, dans une économie interconnectée, les conséquences «seraient probablement mondiales et auraient des répercussions bien au-delà des pays directement impliqués», a-t-il relevé, faisant ainsi écho aux déclarations la veille de la directrice générale du FMI Christine Lagarde.

«Les pays pauvres seraient ceux qui y perdraient le plus», a-t-il aussi observé.

L'OMC a souvent été pointée du doigt ces derniers mois pour ne pas être parvenue à régler de manière multilatérale les différends commerciaux entre les États-Unis et notamment la Chine, souvent critiquée pour ses surcapacités de production d'acier et son non-respect des règles du commerce international.

Dans ce contexte, Mme Lagarde a prôné jeudi la voix consensuelle, soulignant que les pays devaient à tout prix « se tenir à l'écart du protectionnisme».

«Churchill disait qu'il vaut mieux parler que de se faire la guerre. Cela valait en terme militaire, cela vaut en terme de commerce», a-t-elle dit à des journalistes. «Et je pense que si nous pouvons contribuer à faciliter un dialogue, des échanges productifs allant vers des solutions, cela permettrait d'éviter une guerre commerciale».

A l'occasion des réunions de printemps, le FMI peut être «une plateforme pour le dialogue et la coopération», a-t-elle suggéré.

Il s'agit d'offrir «une instance de dialogue, paisible, technique, alimentée par nos analyses et nos travaux pour les décideurs économiques notamment les ministres des Finances», a-t-elle expliqué.

Au-delà des conflits commerciaux, le FMI a dressé une liste de «nuages plus sombres à l'horizon» menaçant la croissance allant du vieillissement de la population dans les pays développés à l'endettement mondial record (164.000 milliards de dollars en 2016, soit près de 225% du PIB mondial) en passant par les risques géopolitiques.