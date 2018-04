Walmart ne veut plus produire de déchets alimentaires

Agence QMI 19-04-2018 | 08h13

MISSISSAUGA, Ontario | Walmart s'engage à ne produire aucun déchet alimentaire d'ici 2025 au Canada, c'est ce qu'a annoncé, jeudi, la compagnie.

La compagnie qui déclare avoir réduit de 23 % ses déchets alimentaires, entre 2015 et 2017 dans ses activités commerciales au Canada, souhaite désormais produire zéro déchet d'ici 2025.

«En plus des subventions importantes de la Fondation Walmart, les initiatives d'exploitation, les dons alimentaires et la philanthropie de Walmart Canada aideront à limiter davantage le gaspillage et l'insécurité alimentaires au Canada», a indiqué Lee Tappenden, président de Walmart Canada, dans un communiqué.

Pour atteindre son objectif, la compagnie va mettre en place des «programmes de recyclages de matières organiques» dans 338 succursales et centres de distribution au pays.

Outre le fait d'éviter la surproduction de ces productions de boulangerie, elle souhaite réduire les prix de certains aliments pour qu'ils soient vendus plus rapidement, à l'approche de leur date de péremption.

Le jumelage de toutes ses succursales au Canada avec des banques alimentaires locales est également prévu. «Grâce à un programme semblable chez Walmart États-Unis, Walmart est capable de fournir des millions de livres d'aliments frais très recherchés au système de repas caritatifs», peut-on lire dans le communiqué.

Walmart a également annoncé un don de 1 million $ à Banques alimentaires Canada.

Selon les rapports de l'ONU Environnement, à peu près un tiers de la production alimentaire mondiale annuelle propre à la consommation humaine, soit environ 1,3 milliard de tonnes, est perdue ou gaspillée.

Au Canada en 2014, le coût relatif au gaspillage alimentaire était de 31 milliards $, selon un rapport de Value Chain Management International.