Greenpeace demande à la Caisse de dépôt de se retirer de Kinder Morgan

Agence QMI 18-04-2018 | 16h01

MONTRÉAL - Greenpeace et la Fondation David Suzuki demandent à la Caisse de dépôt et placement du Québec de se départir des actions qu'elle possède dans la pétrolière Kinder Morgan, responsable de la construction éventuelle de l'oléoduc Trans Mountain, dans l'ouest du pays.

«La Caisse n'aurait jamais dû investir dans Kinder Morgan considérant que ce projet de pipeline va à l'encontre de nos engagements climatiques, fait face à plus de 10 recours légaux, soulève l'indignation des communautés autochtones et d'une bonne partie de la population, menace l'eau potable et est très fragile économiquement», a résumé mercredi le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin.

Le rapport annuel de la Caisse, dévoilé mardi, permet de constater que le «bas de laine des Québécois» possède 1,5 million d'actions dans Kinder Morgan Inc, ce qui équivaut à 34,4 millions $.

«Nous ne pouvons pas nous trouver à financer collectivement une infrastructure qui va à l'encontre de l'Accord de Paris et met à risque l'épargne des Québécois», a pour sa part indiqué Karel Mayrand, porte-parole de la Fondation Suzuki au Québec.

Le projet d'oléoduc Trans Mountain, mis sur la glace par Kinder Morgan, prévoit de tripler la capacité des canalisations existantes pour acheminer près de 900 000 barils de pétrole par jour des sables bitumineux albertains jusqu'au port de Burnaby, en banlieue de Vancouver, en vue de l'exporter. Le gouvernement albertain approuve le projet, tandis que celui de la Colombie-Britannique s'y oppose.