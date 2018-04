Demeures de rêve: un vignoble californien et sa maison hyper moderne pour 53 millions $

Guillaume Picard 13-04-2018 | 14h05

L'amateur de vin en vous sera comblé en voyant cette propriété contemporaine installée en plein coeur d'un vignoble de St Helena, dans la vallée de Napa, en Californie.

En vente pour la somme pharaonique de 42 millions $ US - environ 52,9 millions $ CAN -, la propriété compte sept chambres, six salles de bain et quatre salles d'eau. De quoi recevoir beaucoup d'amis, qui seront heureux de déguster du bon vin, d'autant plus que la maison est entourée de vignes et qu'elle compte une maison d'invités disposant de trois chambres.

Eh oui, la demeure de 10 000 pieds carrés est dotée d'un grand cellier vitré, très à la mode par les temps qui courent. Dans la maison hyper moderne d'un vignoble, disons que c'est un incontournable.

On remarque d'emblée les fenêtres omniprésentes et les murs vitrés qui, en s'ouvrant, invitent l'extérieur dans la maison, les matériaux nobles qui donnent beaucoup de chaleur à l'habitat, la piscine extérieure entourée d'une grande terrasse. Bref, le soleil californien nous appelle. Il y a aussi un terrain de tennis et un spa disposant de son propre bâtiment.

Construite sur un domaine de plus ou moins 20 acres, la maison, baptisée Whitehall Estate, a été conçue par l'architecte Lewis Butler au cours des dernières années. Elle dispose d'ores et déjà d'une licence permettant la production de 10 000 gallons (près de 40 000 litres) de vin Cabernet Sauvignon par année.

On aime

La modernité de la maison

La lumière qui baigne tous les espaces

Les matériaux nobles utilisés, même sur les murs

On aime moins