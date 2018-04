L'achat de lunettes et de verres en ligne pourrait gagner en popularité au Québec

Agence QMI 11-04-2018 | 11h59

MONTRÉAL - Sept fois plus de Québécois ont l'intention d'acheter leurs lunettes ou leurs verres de contact en ligne d'ici les deux prochaines années.

C'est ce qu'indique un sondage de la firme Léger commandé par la lunetterie en ligne Clearly et dont les résultats ont été dévoilés mercredi.

On y apprend qu'à peine 7 % des cyberacheteurs, donc des personnes habituées à magasiner sur la toile et qui ont besoin d'une correction de leur vision, font déjà l'achat de leurs montures ou de leurs verres de contact en ligne. Mais il y aura vraisemblablement explosion de cette pratique auprès de plus en plus de Québécois, alors que 50 % des répondants soutiennent avoir l'intention d'acheter sur le web d'ici deux ans.

Cela pourrait forcer l'industrie traditionnelle des lunetteries à s'adapter rapidement.

Plus de quatre cyberacheteurs sur cinq n'ont jamais acquis leurs lunettes ou leurs verres de contact en ligne (83 %), selon le coup de sonde, mais ceux qui l'ont fait sont satisfaits dans une proportion de 75 %.

Le sondage indique aussi que les prix influencent les acheteurs qui optent pour le web (74 %), de même que les promotions (31 %) et l'aspect pratique de ce processus d'achat (28 %).

Le groupe des 18 à 34 ans considère d'abord le prix (65 %) et le style (41 %) pour sélectionner ses montures. C'est les 55 ans et plus, la qualité du service est prioritaire (54 %).

Près de sept personnes sur dix (69 %) qui n'ont jamais acheté de lunettes ou de verres de contact en ligne ne savent pas à quel site faire confiance, 28 % remettent en question la qualité des produits et 21 % s'inquiètent de «l'impact potentiel sur leur santé oculaire», a-t-on précisé, par communiqué.

Le coup de sonde a été mené auprès de 551 Québécois âgés de 18 ans et plus et qui avaient besoin d'une correction de la vision ou qui avait effectué au moins un achat en ligne au cours des 12 mois précédents.