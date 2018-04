Moins du tiers du pétrole canadien raffiné au pays

Agence QMI 10-04-2018 | 15h12

OTTAWA - Seulement 30 % de la production canadienne de pétrole est raffinée au pays, constate un rapport de l'Office national de l'énergie (ONÉ) publié mardi.

«Le Canada ne raffine qu'une fraction de sa production de pétrole brut», note le document. Il s'agit du premier «Aperçu des raffineries au Canada» publié par l'organisme fédéral.

«La plupart des raffineries canadiennes, construites à une époque où l'offre de pétrole brut léger était abondante, n'ont pas été conçues pour traiter les volumes croissants de pétrole brut lourd issu des sables bitumineux», peut-on lire dans l'évaluation.

Le raffinage du pétrole canadien se fait principalement dans l'Ouest du pays. Les raffineries du centre et de l'Est du Canada doivent importer du brut afin de répondre à leurs besoins, selon l'ONÉ.

Par exemple, le Québec et Terre-Neuve ont importé chacun 60 % de leur pétrole brut des États-Unis en 2017. Au Nouveau-Brunswick, 40 % des importations de brut provenaient de l'Arabie saoudite l'an dernier, souligne le rapport.

L'Office fédéral montre également du doigt le manque de raccordements par pipeline au pays pour expliquer le manque d'accès des raffineries de l'Atlantique à la production de l'Ouest, moins coûteuse. Elles «sont ainsi exposées au marché mondial, davantage que les raffineries de l'Ouest canadien», relève l'ONÉ.

Abandonné par TransCanada à l'automne dernier, le projet de pipeline Énergie Est devait justement assurer le transport quotidien de 1,1 million de barils de pétrole brut issu des sables bitumineux vers l'Est du pays. Le rapport n'en fait toutefois pas mention.

Le Canada est le septième producteur mondial de pétrole brut - derrière la Russie, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Iraq, l'Iran et la Chine - et détient la troisième plus grande réserve sur la planète. Il ne dispose par contre que de la onzième industrie du raffinage en importance.

Ce décalage permet également d'expliquer la faible proportion de pétrole brut canadien traité au pays.