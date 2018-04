Mise en chantier: baisse en mars au Québec

Agence QMI 10-04-2018 | 12h11

OTTAWA - Le nombre de mises en chantier a baissé au Québec en mars par rapport au même mois l'an dernier, selon les données publiées mardi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Les mises en chantier pour des maisons individuelles dans les centres de 10 000 habitants et plus ont augmenté de 3 % en mars par rapport à un an plus tôt, mais elles ont diminué de 15 % pour l'ensemble des logements de la province.

Néanmoins, la SCHL a affirmé par communiqué que «le bilan des mises en chantier pour l'ensemble des centres urbains du Québec est demeuré stable au premier trimestre, et ce, tant du côté des maisons individuelles que du côté des logements collectifs».

Les mises en chantiers ont été plus nombreuses en mars qu'en février dernier au Québec, avec une hausse de 5 % pour l'ensemble des logements.

L'institution fédérale a souligné la vigueur du marché de la région de Québec pour la période allant de janvier à mars, inclusivement.

«On observe que dans le segment des appartements, les mises en chantier étaient en baisse dans toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR) sauf dans celle de Québec, où une hausse a été enregistrée au premier trimestre. La hausse dans ce segment pour la région métropolitaine de recensement de Québec a compensé les baisses dans les autres régions de la province», a mentionné la SCHL.

Pour l'ensemble du pays, les mises en chantier en mars sont restées similaires à celles des autres mois, passant de 231 026 en février à 225 213 en mars.

«En mars, la tendance nationale des mises en chantier d'habitations est restée stable pour le cinquième mois de suite, car les tendances divergentes observées dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles continuent de s'annuler, a dit Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Durant cette période, la tendance des mises en chantier a évolué à la hausse sur le marché des logements collectifs de la plupart des grands centres urbains, tandis qu'elle a été à la baisse du côté des maisons individuelles.»