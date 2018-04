Gonflement du déficit et de la dette avec les mesures Trump

AFP 09-04-2018 | 15h28

Le déficit budgétaire américain va augmenter de plus de 20% en 2018 avec les réductions d'impôts adoptées par l'administration Trump et atteindre les mille milliards de dollars d'ici deux ans, affirment les projections du Congressional Budget Office (CBO) publiées lundi.

Les coupes d'impôts et la hausse des dépenses budgétaires, agissant comme un stimulus de l'activité, vont aussi doper la croissance de l'économie des États-Unis à court terme, mais pas autant que ne l'escompte le gouvernement, si l'on en croit ces prévisions du Bureau du Budget du Congrès (CBO), une agence fédérale.

Le déficit budgétaire de l'exercice 2018 qui se clôt en septembre devrait s'inscrire à 804 milliards de dollars, soit 4,2% du Produit intérieur brut (PIB) au lieu de 665 milliards en 2017 (+20,9%) et alors que le CBO prévoyait, avant les mesures de relance, un déficit en réduction à 563 milliards.

Dans deux ans, en 2020, le déficit budgétaire américain atteindra 1.008 milliards de dollars et il dépassera les 5% du PIB dès 2022.

La croissance du PIB va s'accélérer cette année à 3,3%, mais cette progression, objectif de l'administration Trump, sera de courte durée car dès 2019, l'expansion devrait retomber au rythme de 2,4%.

Les prévisions de croissance de la banque centrale (Fed) sont de 2,7% pour 2018 et de 2,4% également pour 2019.

Le gouvernement assure que les coupes d'impôts vont se financer en dopant la croissance et en créant de nouveaux revenus.

Mais, selon le CBO, pour financer le manque de recettes dans un contexte de renchérissement du service de la dette dû à la hausse des taux d'intérêts, les États-Unis vont toujours emprunter davantage. La dette souveraine américaine va ainsi enfler et culminer d'ici 10 ans à près de 100% du PIB de la 1ère économie mondiale.

La dette émise par le seul Trésor qui sera de 16.000 milliards de dollars fin 2018 ou 78% du PIB, va gonfler à 29.000 milliards en 2028, soit 96% du PIB.

«Ce sera le plus important pourcentage depuis 1946 et largement plus de deux fois au-dessus de la moyenne enregistrée au cours des cinq dernières décennies», affirme le CBO qui tire la sonnette d'alarme sur «les graves conséquences sur le budget et l'économie du pays d'une dette aussi haute».