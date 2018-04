ALÉNA: «très forte probabilité» d'un accord début mai

AFP 09-04-2018 | 13h00

MEXICO | Il y a une « très forte probabilité » que le Mexique, les États-Unis et le Canada parviennent pendant la première semaine de mai à un accord préliminaire pour la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), a déclaré lundi le ministre mexicain de l'Économie Ildefonso Guajardo.

« Il y a une très forte probabilité, je dirais un 80 %. Ça va beaucoup dépendre de la flexibilité », a ajouté M. Guajardo, qui dirige l'équipe mexicaine de négociations, dans un entretien avec la chaîne Televisa.

Selon le ministre, les partenaires devraient parvenir à un « accord de principe », qu'ils devront ensuite signer dans un délai « de 30 jours », en vue de la rénovation de ce traité commercial sur lequel les difficiles négociations ont débuté en août dernier.

Le ministre, qui a rencontré la semaine dernière à Washington ses partenaires, a expliqué que si les États-Unis ne parvenaient pas à un accord « au plus tard » la première semaine de mai, ils ne pourraient pas le présenter au Congrès pour un vote avant les élections américaines de mi-mandat, du fait du délai nécessaire.

Le 6 novembre prochain, les États-Unis organisent des élections au cours desquelles seront renouvelés 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat.

« Quand il y a urgence, il faut alors avoir de la flexibilité », a estimé le ministre.

Au Mexique, une élection présidentielle est prévue pour début juillet et le candidat de gauche et favori dans les sondages, Andres Manuel Lopez Obrador, a dit qu'il préfèrerait que la signature d'un accord sur l'ALÉNA intervienne après ce scrutin.

Selon M. Guajardo, il y a une communication permanente entre la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et lui-même, ce qui fait qu'une 8e session de négociations est « totalement hors de propos ».

Les trois partenaires sont en « session permanente » de pourparlers, a-t-il expliqué.

La ministre canadienne a estimé la semaine dernière que les discussions à Washington avaient été « constructives et productives » et a assuré que le dialogue trilatéral était entré dans une phase d' » engagement plus intense ».

Selon elle, des « progrès » ont été accomplis sur les règles permettant de déterminer le pays d' » origine » d'un véhicule automobile -afin de savoir si on le soumet ou non à des droits de douane-, un des principaux obstacles à la signature d'un nouveau traité.

L'accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), signé en 1994, a été qualifié de « désastre » pour les emplois américains par le président américain Donald Trump qui fait régulièrement planer la menace de son abrogation.