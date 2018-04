CGI s'entend avec un important constructeur naval

Agence QMI 09-04-2018 | 12h21

La compagnie montréalaise CGI modernisera les technologies de l'information (TI) du grand constructeur naval allemand Meyer Werft.

«Notre partenariat avec CGI est au fondement de notre stratégie de TI. Il soutient non seulement nos activités informatiques, mais également nos investissements en installations et en équipement, et jette les bases de nos futurs projets de numérisation», a mentionné Paul Meyer, chef de la direction informatique de l'entreprise allemande, par communiqué, lundi. «CGI nous offrira du soutien technologique lors de la conception d'une infrastructure moderne pour nos nouveaux systèmes et assurera la continuité des opérations de nos systèmes existants, sur lesquels reposent encore en bonne partie nos activités», a-t-il ajouté.

La valeur du contrat n'a pas été divulguée.

Meyer Werft, fondée en 1795 et établie à Papenburg, dans le nord-ouest de l'Allemagne, fabrique de grands navires de croisières et des traversiers. La compagnie compte 3400 employés.