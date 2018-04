Les indices de Wall Street s'enfoncent un peu plus face aux tensions commerciales

AFP 06-04-2018 | 15h48

NEW YORK | Les indices de Wall Street accéléraient leur repli vendredi peu avant la fin de la séance alors que les courtiers s'inquiètent de l'incertitude grandissante autour du bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis et de possibles développements durant le week-end.

Vers 15H10, le Dow Jones Industrial Average cédait 2,79 % à 23 821,42 points après avoir chuté quelques minutes auparavant de plus de 3,1 %.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 2,53 % à 6897,49 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, perdait 2,57 % à 2594,45 points.

« Le marché se préoccupe clairement de plus en plus de la possibilité d'une véritable guerre commerciale », a estimé Tom Cahill, gérant de portefeuilles à Ventura Wealth Management.

Le président américain Donald Trump a menacé jeudi soir d'imposer de nouveaux droits de douane de 100 milliards de dollars sur les importations chinoises, qui s'ajouteraient aux quelque 50 milliards de dollars de taxes déjà brandies le 3 avril par Washington.

La Chine se battra avec force et « détermination » si les États-Unis venaient à mettre cette menace à exécution, a répliqué vendredi le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères.

Le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow a lui soufflé le chaud et le froid, soulignant en début de journée que « rien (n'avait) encore été appliqué », avant d'avertir dans l'après-midi que les menaces américaines n'étaient pas juste une posture de négociation.

« Les commentaires qui émergent de l'administration américaine ne font rien pour apaiser les marchés car ils semblent se contredire les uns les autres », a remarqué M. Cahill.

Si des barrières douanières étaient au final dressées, elles pourraient surtout affecter les grandes multinationales écoulant leur marchandise en Chine, comme le constructeur aéronautique Boeing, qui était vendredi particulièrement touché à la Bourse de New York (-3,92 %).

« Peut-être que tout cela fait juste partie d'un processus plus large de tractations mais les marchés ne s'en amusent pas, surtout un vendredi quand les courtiers ne veulent pas prendre trop de risque avant de partir en week-end », a souligné Art Hogan de Wunderlich Securities.

Les investisseurs digéraient aussi les chiffres sans éclat sur le marché du travail aux États-Unis, qui « ont montré que la capacité de l'économie des États-Unis à créer de nouveaux postes était revenue en mars à un niveau moyen », a commenté le spécialiste.

Les indices ont accéléré leurs pertes en seconde partie de séance alors que s'exprimait publiquement Jerome Powell.

Le président de la Réserve fédérale s'est montré particulièrement prudent dans ses propos, en estimant notamment que la banque centrale devait remonter ses taux ni trop rapidement, ce qui empêcherait l'inflation de progresser, ni trop lentement, ce qui la ferait monter trop vite.