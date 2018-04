AFP 06-04-2018 | 15h23

NEW YORK | Les indices de Wall Street accéléraient leur repli vendredi peu avant la fin de la séance alors que les courtiers s'inquiètent de l'incertitude grandissante autour du bras de fer commercial entre la Chine et les Etats-Unis et de possibles développements durant le week-end.

Vers 15H00, le Dow Jones Industrial Average cédait 3,03% à 23 763,07 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 2,64% à 6 889,66 points.

Plus de détails suivront.