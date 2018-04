Wall Street, secouée par l'escalade des tensions commerciales, creuse ses pertes

AFP 06-04-2018 | 14h42

New York | Wall Street, ébranlée par le durcissement du bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis, creusait ses pertes vendredi en cours de séance, faisant chuter son indice vedette de plus de 2%.

Vers 18H10 GMT, le Dow Jones Industrial Average cédait 2,42% à 23.911,31 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 2,08% à 6.929,59 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, perdait 2,12% à 2.606,31 points.

La fébrilité a regagné le marché alors que la Chine et les États-Unis haussent le ton sur le front de leurs échanges commerciaux.

« Les investisseurs regardent de nouveau avec inquiétude les va-et-vient entre Washington et Pékin, car c'est une chose d'émettre des menaces en espérant déclencher des négociations, c'en est une autre d'avoir une vraie guerre commerciale », a remarqué Art Hogan de Wunderlich Securities.

Le président américain a menacé jeudi soir d'imposer de nouveaux droits de douane sur 100 milliards de dollars d'importations chinoises, après les 50 milliards de dollars d'importations visés le 3 avril par Washington.

La Chine se battra avec force et « détermination » si les États-Unis venaient à mettre cette menace à exécution, a répliqué vendredi le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères.

La Maison-Blanche a par la suite assuré que ses récentes annonces sur les importations chinoises n'étaient pas juste une posture de négociation.

« Peut-être que tout cela fait juste partie d'un processus plus large de tractations, mais les marchés ne s'en amusent pas, surtout un vendredi quand les courtiers ne veulent pas prendre trop de risques avant de partir en week-end », a estimé M. Hogan.

Les investisseurs digéraient aussi vendredi les chiffres sans éclat sur le marché du travail aux États-Unis, qui « a montré que la capacité de l'économie des États-Unis à créer de nouveaux postes était revenue en mars à un niveau moyen », a remarqué le spécialiste.

Les indices ont accéléré leurs pertes en deuxième partie de séance pendant que le nouveau patron de la banque centrale américaine s'exprimait publiquement.

Jerome Powell s'est montré particulièrement prudent dans ses propos, en estimant que la banque centrale devait remonter ses taux ni trop rapidement, ce qui empêcherait l'inflation de progresser, ni trop lentement, ce qui la laisserait monter trop vite.