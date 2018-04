Grand Montréal : mars a été le meilleur mois en huit ans pour les ventes de propriétés

AFP 06-04-2018 | 13h23

MONTRÉAL - Les ventes continuent de croître dans le marché immobilier du Grand Montréal, quatre des six parties de la région ayant enregistré une hausse au mois de mars. Il s'agit du meilleur mois en huit ans.

La Rive-Sud (+10 %), Laval (+9 %), l'île de Montréal (+7 %) et la Rive-Nord (+6 %) ont contribué à la 37e hausse consécutive mensuelle des ventes, a indiqué vendredi la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM), en s'appuyant sur les données du système Centris.

En revanche, Vaudreuil-Soulanges (-10 %) et Saint-Jean-sur-Richelieu (-9 %) ont reculé au chapitre du nombre de propriétés ayant trouvé preneurs.

Au mois de mars, un total de 5656 propriétés a été vendues dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, une hausse de 6 % par rapport au même mois de 2017.

Les copropriétés

Les copropriétés ont continué d'attirer les acheteurs le mois dernier, ce segment ayant affiché une augmentation non négligeable de 19 % par rapport à un an plus tôt, avec 1979 unités vendues. Les nouveaux copropriétaires ont été plus nombreux sur la Rive-Sud, où la croissance des transactions réalisées le mois dernier a atteint 37 %.

«Le marché de la revente de copropriétés est très actif dans la région de Montréal. Outre le fait que nous venons de battre un record de transactions pour un mois de mars, cela fait maintenant 11 mois consécutifs que la croissance des ventes dans ce segment est supérieure à 10 %», a expliqué vendredi Mathieu Cousineau, président du conseil d'administration de la CIGM.

Les maisons unifamiliales sont demeurées stables en mars avec 3226 transactions conclues, alors que les plex de deux à cinq logements ont enregistré 3 % de hausse avec 448 ventes.

À noter qu'on recensait 26 395 inscriptions résidentielles actives dans le système Centris en mars, soit 16 % de moins qu'il y a un an.

Prix médian pour le Grand Montréal en mars 2018:

Maisons unifamiliales 314 900 $ (+ 5 %)

Copropriétés 240 000 $ (0 %)

Plex (2-5 logements) 495 000 $ (+ 9 %)

Croissance du prix médian: