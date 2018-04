Guerre commerciale: les produits ciblés

AFP 06-04-2018 | 09h57

Acier, soja, avions... La liste des produits concernés par les tensions commerciales entre États-Unis et Chine s'allonge chaque jour ou presque. Tour d'horizon.

Certaines mesures sont entrées en vigueur, d'autres sont actées mais pas encore effectives et d'autres encore soumises à examen. Les mesures annoncées représentent pour le moment 50 milliards de dollars de part et d'autre. Le président américain, Donald Trump, a menacé vendredi de taxer les importations chinoises à hauteur de 100 milliards de dollars supplémentaires.

Acier et aluminium

Le 8 mars, Donald Trump, qui a fait de la lutte contre le déficit commercial une priorité, annonce des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, entrées en vigueur le 23 mars.

Certains pays sont finalement exemptés, au moins temporairement, mais pas la Chine, pays que Trump accuse de concurrence déloyale et de vol de propriété intellectuelle. Le déficit commercial américain avec la Chine s'est élevé à 375,2 milliards de dollars en 2017.

La Chine, premier producteur mondial d'acier et d'aluminium, fournit 2% des importations totales d'acier des États-Unis et près de 10% pour l'aluminium.

Propriété intellectuelle

Le 23 mars, les États-Unis lancent une procédure contre Pékin devant l'OMC pour « atteinte au droit de la propriété intellectuelle des entreprises », dénonçant le fait que, pour accéder au marché chinois, les sociétés américaines doivent partager leur savoir-faire avec leurs partenaires locaux dans des coentreprises.

Washington dénonce aussi des violations de brevets et des contrefaçons.

Les Américains, dont la compétitivité dépend de leur capacité à innover, ont ouvert en août une enquête au titre de l'article 301 de leur législation commerciale sur des violations supposées des droits de propriété intellectuelle.

Produits industriels

Le 3 avril, Washington annonce une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane et ciblant différents secteurs dont l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication ou encore la robotique et les machines.

Pékin a riposté en annonçant, notamment, des droits de douane de 25% sur l'aéronautique et l'automobile, secteurs industriels qui pèsent lourd dans leurs échanges.

Dans l'aéronautique, sont concernés les avions de moins de 45 tonnes, ce qui exclut a priori les gros porteurs de Boeing, mais laisse planer une incertitude sur les avions moyens courriers 737. L'avionneur se dit « confiant dans le fait que le dialogue se poursuit ».

Produits agricoles

Dans sa contre-attaque, Pékin cible également le soja, avec des droits de douane de 25%. C'est le coeur de l'économie américaine qui est ainsi visé, car la Chine achète 61% des exportations de soja américaines et plus de 30% de la production américaine de cette céréale.

Cette mesure constitue par ailleurs un risque électoral pour Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat car le soja est surtout cultivé dans des États qui avaient voté pour lui en 2016: Texas, Oklahoma et Kansas.

La Chine avait déjà annoncé des taxes de 15 à 25% sur des produits agricoles américains moins stratégiques comme le porc, des fruits et le vin californien.