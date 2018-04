Wall Street en net recul après des menaces entre la Chine et les États-Unis

AFP 04-04-2018 | 11h56

NEW YORK | Wall Street a ouvert en forte baisse mercredi, touchée par l'escalade dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine: le Dow Jones perdait 1,86 % et le Nasdaq 1,39 %.

Vers 8 h 45, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average chutait de 447,07 points, à 23.586,29 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique abandonnait 96,38 points, à 6.844,90 points.

L'indice élargi S&P 500 baissait de 1,33 %, ou 34,87 points, à 2.579,58 points.

Cette nouvelle chute survient après une tentative de rebond de la Bourse de New York mardi, aidée par le sursaut du secteur technologique et la bonne santé du secteur énergétique: le Dow Jones avait pris 1,65 % et le Nasdaq 1,04 %.

« Le marché imagine le pire tout en souhaitant le meilleur » au sujet du commerce sino-américain, a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Les États-Unis ont publié mardi une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane pour un montant d'environ 50 milliards de dollars.

Pékin a très vite répliqué, visant de son côté le soja, les automobiles et les petits avions américains.

Membre éminent du Dow Jones, le constructeur aéronautique Boeing chutait de 4,22 %.

« Le marché digère la dernière démonstration de la stratégie commerciale «d'oeil pour oeil» entre les deux pays », ont expliqué les analystes de Wells Fargo.

Les États-Unis et la Chine sont engagés depuis un mois dans un conflit déclenché par la décision de l'administration Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium.

Malgré cette nouvelle chute des indices mercredi, « tout le monde attend de savoir si ces gesticulations aboutiront réellement à une guerre commerciale », a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.

En effet, « aussi bien les États-Unis que les Chinois laissent la porte ouverte à des négociations », a rappelé M. Volokhine.

« Il demeure que négocier «à la Trump» implique peut-être une victoire à court terme pour les États-Unis. Mais pas forcément à long terme ni pour ce pays ni pour le commerce mondial », a-t-il ajouté.

Le président a réagi mercredi sur Twitter au risque de guerre commerciale sino-américaine, estimant que « nous ne sommes pas dans une guerre commerciale avec la Chine, cette guerre a été perdue il y a de nombreuses années par des personnes stupides ou incompétentes, des personnes représentant les Etats-Unis ».

Le marché obligataire évoluait en petite hausse: le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis reculait à 2,764 % contre 2,775 % mardi soir, et celui à 30 ans à 3,006 % contre 3,011 %.