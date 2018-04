Feu vert à Saputo pour une acquisition majeure en Australie

Agence QMI 04-04-2018 | 10h25

Le transformateur laitier Saputo a obtenu l'aval des autorités réglementaires australiennes, mercredi, pour mettre la main sur l'entreprise Murray Goulburn Co-Operative pour 1,29 milliard $.

La Commission australienne pour la concurrence a toutefois posé une condition : Saputo devra absolument se départir de l'usine Koroit qui est incluse dans la transaction. Ce prérequis a été accepté par l'entreprise québécoise qui possède déjà des installations dans cette région à travers la compagnie Warrnambool Cheese and Butter qu'elle contrôle aussi.

Le président du conseil et chef de la direction de Saputo, Lino Saputo Jr. s'est dit ravi par cette décision.

«Nous attendons maintenant la décision du Foreign Investment Review Board [l'autorité australienne concernant les investissements étrangers] et le vote des actionnaires de Murray Goulburn. Nous croyons toujours en notre offre et nous nous attendons à ce que la transaction puisse être finalisée pour le 1er mai», a-t-il dit, selon le journal australien «The Weekly Times».

Préoccupés par les faibles prix laitiers, les actionnaires de Murray Goulburn devraient approuver cette vente, jeudi, lors d'un vote. Leur conseil d'administration l'a recommandé lorsqu'une entente avait été annoncée en octobre dernier. La Commission pour la concurrence de l'Australie a d'ailleurs reconnu que les fournisseurs et les producteurs étaient favorables à l'acquisition par la compagnie québécoise.

«Nous avons entendu des fermiers qui ont exprimé leurs craintes de voir la Commission intervenir dans cette transaction à court terme parce qu'ils voulaient de la certitude et de la stabilité après les difficultés connues avec Murray Goulburn», a mentionné le président de la Commission, Rod Sims, selon le «The Weekly Times».

Avec ses 11 usines en Australie et en Chine, Murray Goulburn est présente dans plusieurs marchés à travers le monde par le biais de ses marques Devondale, Liddells et Murray Goulburn Ingredients. Elle propose entre autres du lait de consommation, de la poudre de lait, du fromage, du beurre, des breuvages laitiers et du lait maternisé.

Au cours de la dernière année terminée en juin dernier, Murray Goulburn a réalisé des revenus d'environ 2,5 milliards $ et des bénéfices d'environ 78 millions $.