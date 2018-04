EDC verse un dividende d'un milliard $ au gouvernement du Canada

Agence QMI 04-04-2018 | 07h29

OTTAWA | La société d'État Exportation et développement Canada (EDC), qui accompagne les entreprises canadiennes sur les marchés internationaux, a annoncé mercredi le versement de 969 millions $ au gouvernement du Canada en dividendes.

«Au cours des cinq années précédant ce paiement, nous avons versé au total 3,9 milliards $ en dividendes au gouvernement du Canada», a expliqué Benoit Daignault, président d'EDC, dans un communiqué.

Au cours de l'année 2017, l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, qui appartient à part entière au gouvernement du Canda, a indiqué avoir «fourni des niveaux record de soutien aux entreprises actives sur les marchés mondiaux». En effet EDC a soutenu des exportations, des investissements à l'étranger et des activités de développement du commerce totalisant plus de 100 milliards $ et a servi près de 9 400 entreprises, «le plus grand nombre en 73 ans d'existence».

«Il y a deux ans, nous avons adopté une nouvelle stratégie ambitieuse afin d'accroître notre pertinence auprès des exportateurs canadiens, et nous en récoltons aujourd'hui les fruits», s'est réjoui M. Daignault.