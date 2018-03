Ontario: le salaire du PDG d'Hydro One fait débat

TORONTO - Le grand patron de la compagnie Hydro One a touché plus de 6 millions $ en rémunération, l'an dernier, ce qui a suscité de vives réactions des partis d'opposition en Ontario.

Le salaire de Mayo Schmidt, président et chef de la direction de l'entreprise de transport d'électricité a progressé de 1,7 million $ l'an dernier, passant de 4,5 millions $ en 2016 à 6,2 millions $.

Rappelons que pour financer ses projets d'infrastructures, le gouvernement libéral ontarien a vendu une partie de ses actifs dans Hydro One.

Massive raises for Hydro One Execs is a slap in the face to hard-working families gouged on their hydro bills as a result of Wynne's disastrous sell-off. The NDP will bring Hydro One back into public hands & make sure our hydro system works for Ontarians. https://t.co/bMmwvMN0CB