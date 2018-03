Demeures de rêve : la terrasse de cette maison de Westmount vaut son pesant d'or

Guillaume Picard 29-03-2018 | 16h16

La terrasse sur le toit de cette maison de Westmount, en vente pour 2 375 000 $, ne laissera personne indifférent.

Avec sa vue dégagée sur la ville, la terrasse invite au flânage et à de bons moments passés en famille ou entre amis lors des longues soirées d'été. Elle permet plusieurs aménagements possibles, au gré des personnes qui feront l'acquisition de la maison.

Construite il y a 10 ans, la demeure dispose de 12 pièces, dont quatre chambres, trois salles de bain et une salle d'eau. Elle est équipée d'un foyer au gaz entre le salon et la salle à manger, d'un garage double et d'un petit terrain gazonné.

Évaluée à 1 726 000 $, la maison engendre une facture énergétique de 2559 $ par année ainsi que des taxes totales de plus de 17 000 $, dont 14 210 $ pour la portion municipale.

C'est l'agence Immeuble Westmount Montréal qui représente les propriétaires actuels.

On aime

La terrasse qui permet d'observer la ville

Les nombreuses fenêtres

La vaste cuisine

Le garage double

On aime moins