Enchère de bandes d'ondes : Québecor satisfait des règles du fédéral

Agence QMI 29-03-2018 | 15h22

MONTRÉAL - Québecor a salué jeudi la décision du gouvernement Trudeau de réserver des bandes d'ondes aux compagnies régionales de cellulaire et aux nouveaux fournisseurs potentiels, lors de la prochaine enchère de spectre pour la téléphonie mobile.

Le grand patron de l'entreprise, Pierre Karl Péladeau, s'est dit heureux qu'Ottawa continue de «reconnaître le rôle important joué par les nouveaux entrants comme (la filiale) Vidéotron pour assurer une plus grande concurrence au bénéfice des utilisateurs de téléphonie mobile».

Le gouvernent fédéral a annoncé mercredi la mise aux enchères en mars 2019 de licences de spectre de la bande d'ondes de 600 MHz pour les services sans fil.

Du même souffle, Ottawa a annoncé que les grandes entreprises de télécommunications comme Bell, Rogers et TELUS sont exclues de 43 % de ce spectre.

«En garantissant que les nouveaux entrants aient eux aussi accès à un portefeuille équilibré de basses et de hautes fréquences, le gouvernement assure que tous les Canadiens, peu importe leur fournisseur, continueront de bénéficier de services sans fil de la plus haute qualité», a expliqué M. Péladeau, dans un communiqué.

Selon Québecor, qui se base sur une étude du fédéral, la présence de joueurs régionaux forts, à l'instar de Vidéotron, a eu un «impact marqué» à la baisse sur les prix de la téléphonie mobile au Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a assuré mercredi que la vente aux enchères du nouveau spectre va favoriser la concurrence, appuyer les technologies émergentes, et permettre aux Canadiens de bénéficier de services de qualité supérieure et à de meilleurs prix.