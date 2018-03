Dollarama a besoin de plus d'espace

Sylvain Larocque 29-03-2018 | 12h12

Toujours en forte croissance, le géant des magasins à rabais Dollarama va bientôt manquer d'espace dans son centre de distribution de Ville Mont-Royal.

Le détaillant montréalais a donc annoncé jeudi un agrandissement de 50 % de ses installations pour porter leur superficie à 500 000 pieds carrés. Les travaux doivent être terminés d'ici la fin de 2019.

En prévision de l'agrandissement, Dollarama a mis la main sur deux propriétés adjacentes à son centre de distribution au coût d'un peu plus de 23 M$. L'entreprise versera également 39 M$ à la famille de son fondateur, Larry Rossy, pour acquérir les installations existantes, qu'elle loue à l'heure actuelle.

L'agrandissement doit permettre à Dollarama d'atteindre son objectif de compter 1700 magasins au Canada d'ici 2027. Il y en a actuellement 1160, soit 65 de plus qu'il y a un an.

Le détaillant a connu une autre bonne année en 2017-2018 avec une hausse de 10,2 % des revenus, qui se sont élevés à 3,3 milliards $, et de 17 % des profits nets, qui se sont chiffrés à 519 M$. Au quatrième trimestre, qui a pris fin le 28 janvier, les revenus ont crû de 9,8 % et les profits, de 11 %.

Retraite

C'est dans ce contexte enviable que Larry Rossy a annoncé jeudi qu'il allait céder la présidence du conseil d'administration de Dollarama à Stephen Gunn, cofondateur des magasins de matelas Sleep Country (Dormez-vous?). Âgé de 75 ans, M. Rossy deviendra président émérite du conseil.

« Nous pourrons continuer de compter sur Larry à titre de mentor et de conseiller pour l'équipe de direction, et de source de connaissances et d'idées pour le conseil », a commenté son fils Neil, qui lui a succédé comme PDG en mai 2016.

Internet

Dollarama a par ailleurs confirmé son intention de se lancer dans le commerce en ligne. Le projet est toutefois retardé : au lieu de l'été 2018, on parle désormais de l'automne. L'entreprise entend se concentrer sur la vente d'articles en grandes quantités plutôt qu'à l'unité.

« Que ce soit quelqu'un qui organise un party ou une entreprise de toilettage pour chiens, nous essayons de répondre aux besoins de ceux qui ne sont pas bien servis par nos magasins », a expliqué Neil Rossy.

« Nous envisageons de faire d'abord un déploiement dans une province ou deux avant de le faire à l'échelle nationale », a-t-il précisé.

L'action de Dollarama a clôturé à 156,58 $, en hausse de 1,33 $, jeudi à la Bourse de Toronto. L'entreprise procédera en juin à un fractionnement d'actions à raison de trois pour une.