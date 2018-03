Le Québec doit cesser de subventionner le pétrole selon Équiterre

Agence QMI 21-03-2018 | 14h37

MONTRÉAL - Le Québec consentirait en moyenne 300 millions $ par année à la «consommation et au développement des énergies fossiles», indique un rapport d'Équiterre et de l'Institut international du développement durable (IISD).

Dévoilé mercredi, ce rapport soutient que le gouvernement du Québec aurait versé, en soutien aux hydrocarbures, environ 1,7 milliard $ ces sept dernières années.

La majeure partie des subventions ne seraient pas destinées, comme au fédéral, à la production d'hydrocarbures, mais bien à la consommation.

De plus, depuis 2011, jusqu'à 35 millions $ en subventions provenant du Fonds vert auraient servi à encourager les énergies fossiles, «dont 30 millions $ pour étendre le réseau d'Énergir», soit Gaz Métro.

«Cette étude démontre qu'il n'y a pas que le gouvernement fédéral qui doit faire du ménage dans ses subventions et son système fiscal afin de maximiser d'une part la lutte aux changements climatiques, et d'autre part la réduction de notre dépendance aux hydrocarbures. De plus, le gouvernement du Québec doit cesser tout investissement qui encourage la consommation d'hydrocarbures via ses sociétés d'État», a dit Steven Guilbeault, directeur principal d'Équiterre.

Selon Équiterre et l'IISD, ces centaines de millions injectés en appui aux hydrocarbures depuis 2011 vont à l'encontre des engagements du gouvernement du Québec, qui s'est engagé dans une transition énergétique et qui a d'«ambitieux objectifs de lutte aux changements climatiques».

«La compilation de ces données a été complexe, avec le manque d'information détaillée autour des sommes investies par le gouvernement du Québec dans la consommation et le développement des hydrocarbures. Une reddition de comptes plus transparente et globale assurerait un meilleur suivi annuel des dépenses de l'État et de ses mandataires effectuées dans les hydrocarbures, et est de mise face aux contribuables québécois», a indiqué Yanick Touchette, conseiller en politiques, Énergie, à l'IISD.

Équiterre demande entre autres au gouvernement du Québec «de publier, avant le budget provincial de 2019, la liste complète et les montants associés, de toutes les subventions octroyées par le gouvernement du Québec aux hydrocarbures» et que le Fonds vert «ne serve plus à financer le secteur des hydrocarbures dès maintenant».

Rappelons que Québec veut, en vertu de sa politique énergétique à l'horizon 2030, s'engager entre autres réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés, tout en augmentant de 25 % la production totale d'énergies renouvelables et de 50 % la production de bioénergie.