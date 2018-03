L'humoriste canadien Howie Mandel devient copropriétaire de Juste pour rire

Agence QMI 21-03-2018 | 09h57

L'humoriste canadien Howie Mandel et l'agence d'artistes ICM Partners se portent acquéreurs du Groupe Juste pour rire.

Le Festival Juste pour rire continuera de se tenir dans la métropole québécoise et les emplois et les bureaux demeureront à Montréal, ont fait savoir mercredi les nouveaux propriétaires de Groupe Juste pour rire, dont fait partie Howie Mandel.

Le groupe d'acheteurs s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de l'acquisition de l'ensemble de l'entreprise du magnat de l'humour déchu Gilbert Rozon. Il s'agit du groupe américain ICM, dont le siège social est à Los Angeles, et du comédien canadien Howie Mandel.

Selon ces derniers, l'acquisition permettra au festival de continuer de briller et de grandir. «Je suis heureux de faire partie du groupe d'investisseurs qui assurera le succès à long terme du Festival et fera grandir la marque à l'international», a affirmé Howie Mandel, mentionnant que c'est «un trésor culturel, pour les communautés montréalaise et québécoise, mais aussi pour la communauté canadienne».

Pour sa part, le président du conseil d'administration du Festival Juste pour rire, Pierre Marc Johnson, a indiqué que «cette alliance entre Howie Mandel et ICM Partners permet à l'entreprise se tourner vers l'avenir et d'avoir les ressources pour continuer sa lancée».

«Nous allons laisser l'équipe de Montréal continuer de faire ce qu'elle fait si bien depuis toutes ces années», a dit Chris Silbermann, directeur général chez ICM Partners.