La Caisse place 10 millions $ dans FX Innovation

Agence QMI 20-03-2018 | 12h00

La Caisse de dépôt et placement du Québec a investi 10 millions $ en capital-actions dans l'entreprise montréalaise FX Innovation, spécialisée dans les technologies de l'information, mardi.

Avec cet argent, la compagnie, qualifiée d'«un des chefs de file» au Québec dans son domaine par la Caisse, pourra étendre ses activités, notamment par des acquisitions en Amérique du Nord, mais aussi développer des «solutions innovantes liées à l'automatisation de la gestion des technologies de l'information».

Selon la Caisse, le secteur des technologies de l'information présente un «fort potentiel de croissance», notamment dans l'infonuagique qui constitue une des spécialités de FX Innovation.

« Cet investissement s'inscrit dans notre volonté d'appuyer les sociétés qui favorisent, par leurs services et leurs produits, la transformation numérique des entreprises. Avec ses solutions novatrices et exportables ainsi que son équipe de direction chevronnée, FX Innovation est bien positionné pour poursuivre sa croissance ici comme dans de nouveaux marchés», a mentionné Christian Dubé, premier vice-président pour le Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec, par communiqué.

La compagnie fondée en 2002 s'est réjouie de disposer de davantage de moyens pour prendre de l'expansion.

«Depuis notre création, nous connaissons une croissance organique constante. L'arrivée de la Caisse, avec son réseau et son expertise en matière d'acquisitions, nous permettra d'accroitre notre expansion à travers le Canada et les États-Unis», a précisé le président et chef de la direction de FX Innovation, David Marotte.

L'entreprise emploie plus de 535 personnes.