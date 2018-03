Hausse du bénéfice pour Couche-Tard

Agence QMI 20-03-2018 | 09h50

Couche-Tard a fait bondir son bénéfice net au troisième trimestre.

Dans ses résultats dévoilés mardi matin, la multinationale a enregistré un gain net de 463,9 millions $ (82 cents par action), comparativement à 287 millions $ (50 cents par action) pour le troisième trimestre l'an dernier, une hausse 61,6 %.

Cette performance s'explique par une baisse des impôts dus aux États-Unis de 196,3 millions $, en raison de l'adoption de la nouvelle loi de réduction fiscale de l'administration Trump.

Toutefois, sur une base ajustée, en excluant certains éléments comme les impôts, la hausse des profits est beaucoup moins mirobolante. Le bénéfice net du dernier trimestre aurait été d'approximativement 304 millions $ (54 cents par action) contre 53 cents par action pour le troisième trimestre de 2017, ce qui constitue une augmentation de 1,9 %.

«Plusieurs secteurs de notre réseau, plus spécifiquement l'Europe, le Canada et les magasins CST, ont affiché une tendance positive au cours du trimestre sur le plan des volumes de carburant par magasin comparable et des ventes de marchandises par magasin comparable de même qu'en matière des marges brutes sur les marchandises», a mentionné Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard, par communiqué.

«Je suis particulièrement satisfait des progrès que nous avons faits afin de renverser les tendances négatives que CST présentait avant l'acquisition et, bien que nous constations une augmentation des marges sur le carburant aux États-Unis depuis le début de l'exercice, les résultats du trimestre ont subi l'incidence négative de la volatilité des prix du pétrole brut, particulièrement dans le sud-ouest des États-Unis», a-t-il ajouté.

Notamment en raison de ses acquisitions, du prix de vente plus élevé du carburant pour le transport routier et de la conversion positive en dollars américains des revenus tirés de ses activités canadiennes et européennes, Couche-Tard a continué à faire grimper son chiffre d'affaires qui a atteint 15,8 milliards $ au troisième trimestre de 2018, un bond de 4,4 milliards $, soit 38,3 %, par rapport à la même période en 2017.