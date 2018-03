Agence QMI 16-03-2018 | 15h20

Ottawa et Québec accordent une aide financière de 774 000 $ aux producteurs de sirop d'étable québécois pour leur contribution à la réserve stratégique de sirop d'érable du Québec.

L'argent servira au démarrage et à la mise en place du Programme d'avances financières sur la réserve stratégique de sirop d'érable.

«Cette aide financière vise à assumer une partie des coûts associés au démarrage et à la mise en place du programme, qui permet de verser des avances de fonds aux producteurs québécois pour le sirop d'érable stocké dans la réserve stratégique», ont annoncé vendredi les ministres fédéral et provincial de l'Agriculture, Lawrence MacAulay et Laurent Lessard.

«Le sirop pouvant y être immobilisé pour une longue période, les producteurs acéricoles ne peuvent pas obtenir de financement sur sa valeur. Avec ce programme, ils peuvent ainsi accéder à des liquidités qui leur permettent d'investir dans leurs entreprises», a-t-on poursuivi, par communiqué.

Il s'agit d'un programme mis de l'avant par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.

Ce mois-ci, la réserve stratégique de sirop d'érable contenait 96 millions de livres de sirop, pour une valeur de 250 millions $.