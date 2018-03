Des investissements de 13 millions $ pour Les Brasseurs du Nord

Agence QMI 15-03-2018 | 16h00

MONTRÉAL - La microbrasserie Les Brasseurs du Nord, qui commerciale les bières Boréale, investira 13 millions $ dans ses installations de Blainville, dans les Laurentides, afin de moderniser ses équipements et d'assurer sa croissance.

«Le renouvellement de nos installations nous permettra, entre autres, d'augmenter notre capacité de brassage et de fermentation, d'automatiser et d'accroître la capacité de nos lignes de production pour l'emballage, en plus de soutenir l'innovation ainsi que le lancement de nouveaux produits», a expliqué jeudi Sébastien Paradis, président-directeur général de l'entreprise.

Les investissements se feront au cours des trois prochaines années.

À l'occasion de son 30e anniversaire, la microbrasserie vient par ailleurs d'ouvrir le Relais Boréale, une boutique qui se trouve à même son usine située en bordure de l'autoroute 15.

«Le Relais Boréale s'inscrit dans nos efforts de diversification et d'innovation qui sont au coeur de notre stratégie d'affaires, a dit M. Paradis. C'est aussi un laboratoire où nous pouvons sonder les amateurs de bières au sujet des différentes nouveautés sur lesquelles nous travaillons.»